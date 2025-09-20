「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）６試合ぶりスタメンの阪神・高寺望夢内野手（２２）が、甲子園初適時打となる先制打を放った。四回２死一、二塁の好機。チェンジアップをうまく拾って、一、二塁間を破った。相手の中継ミスも絡んで２得点。「甲子園で初めてのタイムリー、うれしかったです。得点圏で打てたので良かった」と記念の一打を素直に喜んだ。甲子園初のお立ち台では大歓声を浴びつつも、「結構緊張し