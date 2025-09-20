◇セ・リーグヤクルト6―2中日（2025年9月19日バンテリンD）ヤクルト先発・吉村が7回2失点の好投でチームトップの7勝目を挙げた。5試合連続で初回に失点していたが、この日は課題を克服。初回2死一塁から、引退試合だった4番・中田を直球で空振り三振に斬った。「学生の頃から見ていた選手。プロ野球を盛り上げてくれていた方と最後に勝負できてうれしかった」。独特の雰囲気の中で無失点に抑えてリズムに乗った。チーム