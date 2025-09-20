◇パ・リーグ西武4―1楽天（2025年9月19日楽天モバイル）当たり出したら止まらない。西武・セデーニョが5回1死から「右方向に意識を持って強く振り抜けた」と右翼に同点7号ソロ。球団の助っ人では14年メヒア以来の4試合連続本塁打を放った。驚くのはオリックス時代の23、24年にも4戦連発をマークしており、これで3年連続。「自分は本塁打が出ると自然と続くんだ。そういう選手なのかな。それが特長でストロングポイント