◇パ・リーグ楽天1―4西武（2025年9月19日楽天モバイル）楽天は2連敗で3位・オリックスから3ゲーム差へ後退。浅村が大阪桐蔭の1学年先輩、中日・中田と同じ登場曲を使って5回に左前打を放つなど気を吐いても逆転で敗れた。1―1の7回1死一、二塁からの三ゴロをフランコが後逸して満塁とし、太田が捕逸で決勝点を献上。さらに加治屋の暴投で失点が重なり、三木監督は「ミスをしていると、勝つ確率は下がってしまう」と厳し