【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、トルコのエルドアン大統領と25日にホワイトハウスで会談すると交流サイト（SNS）で発表した。エルドアン氏とは「常に良好な関係を築いてきた」と強調し、貿易や兵器売却などを巡り「多くの合意に向けて取り組んでいる」と投稿した。トランプ氏は、米国がトルコに売却するF16戦闘機に加え、最新鋭ステルス戦闘機F35についても協議を継続すると表明し「前向きな結論を見込んでいる」