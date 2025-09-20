ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」は１９日、都内で会見し、キルギス共和国での大会を１０月２５、２６日の２日間開催すると発表した。２５日のカードとして元世界３階級王者ジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝と日本フェザー級７位の亀田京之介（２６）＝ＭＲ＝が５８キロ契約１０回戦で対戦することも決定し、両者は舌戦を繰り広げた。京之介