インドネシアのプラボウォ大統領【ジャカルタ共同】インドネシア大統領府は20日、プラボウォ大統領が大阪・関西万博訪問のため日本に到着したと発表した。訪日は2024年10月の就任後初。専用機の給油を兼ねて数時間滞在し、万博に出展しているインドネシアのパビリオンを視察。その後、米ニューヨークに向かい、国連総会で23日に演説する。日本とインドネシア両政府は当初、プラボウォ氏の訪日を9月上旬で調整していたが、イン