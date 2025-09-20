ウォルツ前米大統領補佐官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米上院本会議は19日、トランプ大統領が国連大使に指名したウォルツ前大統領補佐官（51）の人事案を賛成多数で承認した。AP通信が伝えた。大統領補佐官として国家安全保障会議（NSC）を率いていたが、誤って記者を招いたまま民間通信アプリ「シグナル」でイエメン空爆作戦を協議し、5月に事実上更迭されていた。国連総会では来週、多くの首脳が集まる「ハイレベル