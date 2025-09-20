「大相撲秋場所・６日目」（１９日、両国国技館）平幕隆の勝が、先場所優勝の琴勝峰を押し倒し、５勝１敗とした。元関脇で優勝決定戦にも臨んだ実力者が、千葉県柏市出身の同郷対決を制した。両横綱は安泰で、大の里は熱海富士を寄り切り５勝目、豊昇龍は王鵬を下手投げで退け、唯一の無傷６連勝とした。大関琴桜は平戸海を小手投げで下し、５勝目を挙げた。大関とりに挑む関脇若隆景は豪ノ山を突き落とし、４勝２敗とした。