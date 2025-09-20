「陸上・世界選手権・女子やり投げ予選」（１９日、国立競技場）女子やり投げ予選は、パリ五輪覇者で大会２連覇を狙った北口榛花（２７）＝ＪＡＬ＝が６０メートル３８の全体１４位となり、１２人で争う２０日の決勝に進めなかった。上田百寧（ゼンリン）は６０メートル４９の同１３位、武本紗栄（オリコ）は５５メートル１１の同３０位で落選。男子２００メートル決勝はノア・ライルズ（米国）が１９秒５２で４連覇した。男子