記録を伸ばせず、天を仰いだ北口榛花(C)Getty Images国立競技場で開催されている「東京2025世界陸上」は、9月19日に大会7日目を迎えた。女子やり投げ予選が行われ、パリ五輪金メダリストで大会2連覇を狙った北口榛花が、上位12人までに入れず、まさかの予選落ちとなった。【写真】「ピンク×前髪」で最強！世界陸上アンバサダーの今田美桜をチェック北口は予選A組の1番手で登場。1投目は60メートル31。悔しそうな表情を浮かべ