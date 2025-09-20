ともに日本ハムでプレーした鶴岡氏と中田(C)産経新聞社中日の中田翔が今季限りでの現役引退を表明。9月19日のヤクルト戦では、本拠地・バンテリンドームで引退セレモニーが実施された。2008年の日本ハム入団から、巨人、中日と渡り歩いての18年。日本ハム時代の同僚である元捕手の鶴岡慎也氏は「寂しいですけど…まだやれるだろうと思いますね。僕としては引退するのは、まだ早いなと」と口惜しそうに切り出した。【動画】ダイブ