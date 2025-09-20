アーセナルとの契約を解消し、フリーとなって以降、様々なクラブが冨安健洋への関心を報じられているのは周知のとおりだ。特にイタリアでは、ボローニャ時代の実績もあり、たびたびフリー補強に関する記事で名前が取りざたされてきた。イタリアメディア『IlPosticipo.it』は９月18日、ラツィオも冨安を狙うかもしれないと報じた。2023-24シーズンに鎌田大地が所属したクラブだ。セリエA開幕から３試合で２敗を喫しており、その