全日本大学野球連盟は19日にプロ志望届の提出者を更新し、今秋ドラフト1位候補に挙がる東洋大の最速155キロ右腕・島田舜也投手らが加わり、計84人となった。17日の東都大学野球の秋季リーグ、駒大戦では6回途中5失点で降板しながら最速154キロを計測してポテンシャルの高さを示した。日本高野連も提出者を更新し、高校日本代表でU18W杯に出場した大阪桐蔭の中野大虎投手らを加えて計79人となった。