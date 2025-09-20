今秋ドラフト1位候補に挙がる創価大・立石正広内野手（4年）が、20日の東京新大学野球の秋季リーグ、東京国際大戦で実戦復帰する見通しとなった。まずは代打で1打席を予定し「ホームランを打ちたいが、まずはヒットを打てれば」と明るい表情で心待ちにした。8月1日のオープン戦で二塁へスライディングした際に右足首じん帯を損傷。今月3、4日の開幕節を欠場していた。10日にプロ志望届を提出。「とにかくスタート地点に立