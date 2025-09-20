「巨人５−４広島」（１９日、東京ドーム）「侍ジャパンＤＡＹ」として開催され、０９年の第２回ＷＢＣで２連覇に導いた原辰徳氏（６７）がセレモニアルピッチを務めた。背番号「８３」のジャパンのユニホーム姿で登場。外角高めにノーバウンドのストライク投球を披露し「よかったと思いますよ」と納得の表情。巨人については「まだまだチャンスある限りね、１球というものを無駄にせずに戦ってもらいたいと思いますね」と