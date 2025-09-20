【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は19日、トランプ政権が専門技能を持つ外国人労働者に向けた入国査証（ビザ）の申請費用を10万ドル（約1480万円）に大幅に引き上げる方針だと報じた。米国民の雇用を守るためとしている。