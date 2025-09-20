「巨人５−４広島」（１９日、東京ドーム）２０日の広島戦に巨人・横川凱投手（２５）が先発する。２位争いへ負けられない試合に向けて「勝てるように、先発の役割を果たせるように頑張りたい」と誓った。ここ２試合続けて４回で降板。「先発で回るようになって慎重に投げちゃっている部分もある。中継ぎの時に投げてた感覚、ゾーン内で勝負できるように、というのを意識したい」と初回から全力投球で臨む。