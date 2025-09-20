「巨人５−４広島」（１９日、東京ドーム）巨人・山崎伊織投手（２６）が投打に奮闘した。投げては七回途中４失点で自己最多の１１勝。打っては四回に右翼線に勝ち越し二塁打、六回には右中間フェンス直撃の２点二塁打を放った。「だいぶ打たれて４失点して…。勝ったんでいい反省をして次に頑張りたいと思います」と投球面を振り返った。阿部監督は「打撃は非凡なものを持っている。自分で楽にしてくれた」と称賛した。