◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―４広島（１９日・東京ドーム）巨人先発の山崎は２３年と昨年の１０勝を上回り、自身最多のシーズン１１勝目（４敗）。打っては４回に勝ち越しの二塁打、１点差の６回にもリードを広げる貴重な２点二塁打と、２本の長打で３打点の活躍を見せた。１試合に打点付きの長打を２本以上マークした巨人投手は、８７年７月８日広島戦（札幌円山）の桑田真澄以来、３８年ぶり。先制３ランにダメ押しの二