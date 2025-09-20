【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は19日、国際的な普及度や人気が問題視されてきたノルディックスキー複合について、フランス・アルプス地域で行われる2030年冬季五輪での実施可否を、来年2月のミラノ・コルティナ五輪後に判断すると発表した。IOCのデュクレ競技部長は理事会後の記者会見で「22年の前回五輪からの動向を確認し、（実施可否の）決定前に26年のデータを入手したい」と説明。スノーボードのパラレル