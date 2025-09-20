世界レスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級決勝でマルハス・アモヤン（左）に敗れた日下尚＝19日、ザグレブ（ゲッティ＝共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第7日は19日、ザグレブで男子グレコローマンスタイルが行われ、77キロ級で昨年のパリ五輪王者の日下尚（マルハン北日本）は2位で、初優勝を逃した。決勝で同五輪銅メダルのマルハス・アモヤン（アルメニア）にテクニカルスペリオリティー負けを喫した。