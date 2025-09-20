タレントの林家ペー（８３）、パー子（７７）夫妻の東京・赤羽の自宅で１９日午後０時半ごろ火災が発生。室内にいたパー子は病院に搬送された。その他２人も搬送されたが、いずれも命に別条はないという。ぺーはこの日、師匠の故・初代林家三平さんの法事に出席して留守にしており、パー子は仏壇のろうそくに火を付けようとして、誤って燃え広がったと話しているという。底抜けに明るいピンクの衣装とそのキャラクターでお茶の