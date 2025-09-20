◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)女子やり投げ予選が19日に行われ、前回大会覇者の北口榛花選手は60m38全体14番目で決勝へ残ることができず。涙を流しながらも「必ず強くなってこの世界に戻ってきたい」と気持ちを語りました。予選は62m50を超えるか、上位12人までに入れば突破。前回の2023年ブダペスト大会女王で昨年のパリオリンピック金メダルの北口選手は、最初の1投で60m31を投げると、国立競技場が大歓声。2