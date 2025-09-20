「巨人５−４広島」（１９日、東京ドーム）主砲の２発が流れを一変させた。巨人・岡本和真内野手（２９）が二回、体勢を崩しながら左翼席に運ぶ１２号ソロで１点差。四回には２打席連続となる１３号同点ソロ。「何とかついていく中で、（２本とも）追い込まれていましたし、打てて良かった」と振り返った。８月２８日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、９０打席ぶりという久しぶりのアーチ。「ホームランは打ちたいですけど、ヒッ