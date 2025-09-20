ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が１９日、韓国・釜山で開催中の釜山国際映画祭に出席した。主演の実写版「秒速５センチメートル」も「オープンシネマ部門」に正式出品。この日、松村と奥山由之監督が釜山最大となる５０００席規模の座席数を持つメイン会場「映画の殿堂」の野外ステージで行われた舞台あいさつに登壇し、「アニョハセヨ。作品を通してみなさまとつながれたこともすごくうれしく思っています。カムサムニダ