19日午後0時45分ごろ、東京都北区赤羽北の5階建てマンション一室から煙が出ていると、目撃者から110番があった。捜査関係者によると、火災現場はタレントの林家ペー（83）、パー子（77）夫妻が住む3階の自宅で、パー子が搬送された。煙を吸ったとみられるが、命に別条はない。ほかに2人が軽傷を負った。現場には29台の消防車両が出動。1室約30平方メートルが燃え、火は約2時間後にほぼ消し止められた。ペーは外出中で不在だった