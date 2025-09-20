嵐・二宮和也（４２）が１９日、韓国・釜山で開催中の釜山国際映画祭に出席した。二宮の主演映画「８番出口」が同映画祭の「ミッドナイト・パッション部門」で正式招待され、同作の公式上映前舞台あいさつに河内大和、川村元気監督とともに登壇した。午前０時という深夜にもかかわらず、約７００席の会場は満席に。二宮は「開幕式の様子は映像でチェックしていましたが、日本から出品している作品も多く、すごい場所になってい