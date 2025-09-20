斎藤元彦・兵庫県知事は、9月18日に開会した県議会9月議会の本会議で、プロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝記念パレードについて、「慎重に検討したが、見送る」と述べ、実施しない意向を正式に表明した。阪神タイガース・オリックスバファローズ優勝パレード スタートセレモニーに登壇した斉藤元彦・兵庫県知事＜2023年11月23日 神戸市中央区＞斎藤知事は8月26日以降、定例記者会見で、「（パレードの実施は）警備費用