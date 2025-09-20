女優の瀬戸さおりが誕生日を迎えたことを報告した。バースデー当日の１９日に「３６歳になりました」と題してインスタグラムを投稿。「いつも支えてくれてる皆様、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします」と周囲への感謝を記し「たくさん笑うぞー！！」とつづった。透明感あふれる笑顔のショットを披露。フォロワーは「なんと、可愛らしい３６歳だこと」「お誕生日おめでとうございます」と祝福した。