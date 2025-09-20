【新興国通貨】ドルペソは上下も方向感なし＝メキシコペソ 19日の中南米市場、ドルメキシコペソは18.36前後から18.487を付けるなど一時上昇も続かず、上昇分を打ち消す動き。その後少し上昇も18.40ばさみでの推移となっており、目立った動きにはならず。 ペソ円は8円02銭から06銭のレンジ。NY朝に売られる場面も続かず。 MXNJPY 8.0441