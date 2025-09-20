Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＦＷ白井陽斗（２５）が、２戦連弾での２試合ぶり勝利を狙いに定めた。札幌は２０日、アウェー・徳島戦に臨む。前節１３日のホーム・いわき戦に右ウィングバックで先発した白井は前半２９分、右サイドのＤＦ高尾からの縦パスを受けると、トラップから即、右足を振り抜き先制点を決めた。「あの場面で一瞬で思い描いたイメージ通りのゴール」と振り返った今季２得点目も、試合は１―５の逆転負け。「