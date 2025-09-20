下肢の張りのため、２軍調整中のジョン・デュプランティエ投手（３１）が１９日、ＳＧＬスタジアムでの残留練習に参加。「チームの勝利のために投げることができたらと思う、そこに向けてしっかり準備していきたい」と、ポストシーズンでの戦列復帰へ強い意欲を見せた。現在は、８月９日のヤクルト戦（京セラ）を最後に実戦から遠ざかっている状況だ。８月末には一度、１軍に合流したが、コンディションが整わず再調整となった