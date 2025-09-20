「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）帰ってきた甲子園でも阪神・森下翔太外野手（２５）の勢いは止まらない。豪快な一発でこの日も球場を大いに盛り上げた。２点リードの五回２死。今季初めて山崎と対峙（たいじ）した。「ランナーもいなかったので思い切っていこうと思っていました」。直球、フォークと手を出さずに２ボールに。「フォークを見られたので、ある程度軌道は予測しながらいった」と続く３球目、１４６