「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）育成入団のルーキーとは思えない堂々のピッチングが頼もしい。甲子園初先発となった阪神・早川太貴投手（２５）が、６回６安打無失点で２勝目を挙げた。これでデビューから１１回１／３を連続無失点となり、白星はいずれもＤｅＮＡを相手につかんだもの。今後の起用は流動的なところはあるが、ＣＳでも“秘密兵器”として期待が集まる。走者を何度出しても楽しんで投げきった。