SixTONESの松村北斗（30）主演の映画「秒速5センチメートル」（監督奥山由之、10月10日公開）が18日、韓国の釜山国際映画祭のオープンシネマ部門で海外プレミアとして上映された。約700席のチケットは発売後数分で完売。大歓声を受けた松村は韓国語で自己紹介。新海誠監督の同名アニメ映画が原作とあって「映画として一度完成されている作品にチャレンジするのは凄く怖かった。ですが僕自身、大ファンの原作。お話を頂いてしま