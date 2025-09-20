「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）試合開始３０分前。甲子園が沸いた。「４番サード・佐藤輝」のアナウンス。拍手とどよめきに包まれた。疲労の蓄積のため、２試合続けてベンチを外れていた阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、本拠地甲子園で復帰。待ちわびた虎党の歓声が期待の大きさを物語っていた。華麗な守備を連発した。三回、蝦名の放った三塁線の打球に飛びついた。素早く立ち上がり一塁へ送球しアウトに。