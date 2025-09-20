オリックスは20日からの首位・ソフトバンクとの4連戦へ向け、羽田空港から空路で博多入りした。敵地・みずほペイペイでは、昨年7月26日から目下1分けを挟んで13連敗中。“鬼門”突破へ、岸田監督も「全員が思っていますよ。連敗どうこうより、勝つということだけです」と決意をのぞかせた。同カード自体、今年7月26日から8連敗中。仮に4連戦全敗なら、ダイエー時代の04年7月19日からソフトバンクとなった05年4月5日にかけて喫