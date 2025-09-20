歌手の相川七瀬（50）が19日、2001年に結婚した11歳年上の一般男性と離婚したことを発表した。「夫婦を卒業し、家族は新しい形で仲良く元気に暮らしています」と報告。関係者によると、男性は相川の個人事務所の取締役を務めており、公私で相川を支えていた。ただ最近は音楽活動を巡って意見がぶつかることもあり、昨年に離婚届を提出した。現在も仕事上のパートナーという関係は変わっていない。2人の間には2男1女がいる。