「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）阪神は６連勝中と好調だったＤｅＮＡ下し、４連勝とした。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−高寺ら若い選手が秋に経験を積んでいる。「年齢やキャリアは関係ないですけど、今シーズンに関してはこのまま突き進んでいてもらいたいなと。来シーズンは全く別ですから。年明ければ全く別の姿になると思いますから、今シーズンぐらいはね（笑）。みんな持ってほしいで