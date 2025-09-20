「楽天１−４西武」（１９日、楽天モバイルパーク）楽天・浅村栄斗内野手（３４）がユニホームを脱ぐ中日・中田へ、粋な演出で送り出した。中田は大阪桐蔭で１学年先輩に当たる先輩だ。「本当なら生で見たかった。今日ぐらいは使わせてもらおうと思って」と全打席、中田の登場曲ビーグルクルーの「ＭｙＨＥＲＯ」を使用した。「高校の時は本当に雲の上の存在。何とか背中を見て追いつきたいなと思ってやっていた」と特別な