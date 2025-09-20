初めてのワールドカップ。その舞台に立てるチャンスを“一度は”逃してしまった。元日本代表MFの小野伸二氏が、鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルで1998年フランス・ワールドカップを振り返った。浦和でプロ１年目の98年に、18歳でA代表入りを果たし、フランス大会に臨むメンバーにも選出された。初戦のアルゼンチン戦（０−１）は出番なし。続くクロアチア戦（０−１）もベンチスタートだったが、出場できる可能性があった。しか