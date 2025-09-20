歌手のEPO（65）が19日、東京・渋谷でデビュー45周年の記念ライブを行った。「う、ふ、ふ、ふ、」など往年のヒット曲を歌唱し、約2000人を沸かせた。この日も披露した「DOWNTOWN」は、2022年にお笑いコンビ「ダウンタウン」が漫才の出囃子（でばやし）に使用したことでも話題に。開演前の取材に「違うフィールドの方が曲を使ってくださるのはとても光栄。また使ってくださるならそれはそれでうれしい」と話した。