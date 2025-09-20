◇セ・リーグ広島4-5巨人（2025年9月19日東京D）広島は2点を先制するも大瀬良が岡本に2打席連続ソロを被弾して追いつかれ、投手の山崎に勝ち越しを含む2打席連続適時打を浴びたのは大きな誤算だった。20日の東京ドーム今季最終戦。新井監督は「きょうもたくさん応援しに来ていただいているので、あしたはいい試合を見せられるように頑張ります」と前を見据えたが、引き分け以下でCS進出の可能性が消滅する。