◇セ・リーグ広島4-5巨人（2025年9月19日東京D）劣勢の展開で広島・ファビアンのひと振りが反撃への希望をつないだ。7回2死一塁から左翼席への17号2ラン。この試合まで東京ドームでは本塁打を放っておらず「今日練習中にモンテロと話していた」という。「まだ2人とも打ってないから、何とか今日出たから、よかった。相手もすごいし、いい勝負。でも、諦めない」。可能性ある限りCS出場に向け戦い抜く覚悟だ。