◇セ・リーグ中日2-6ヤクルト（2025年9月19日バンテリンD）中日の岡田俊哉投手（33）と祖父江大輔投手（38）が、きょう20日のヤクルト戦（バンテリンD）で引退登板する。岡田は先発、祖父江も中継ぎでマウンドへ上がる見込み。