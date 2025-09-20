◇セ・リーグ広島4-5巨人（2025年9月19日東京D）7月27日以来、今季2度目の一塁スタメンで出場した広島・坂倉がバットで存在感を示した。初回2死一、二塁から山崎の甘く入ったフォークを右中間へ運ぶ先制の2点二塁打。逆転負けに表情はさえなかったが「気持ちを切り替えて、また明日頑張りたい」とここで“終戦”にするつもりは毛頭ない。