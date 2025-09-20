◇20日に男子400メートルリレー予選陸上世界選手権の男子400メートル、1600メートルリレー予選がきょう20日に行われる。両種目とも強豪ひしめく中で、日本勢はどう戦うべきか。本紙評論家で91年東京大会400メートル7位入賞の高野進氏（64）が、「リレー侍」「マイル侍」の展開を予想。両種目とも地力が上がっており「若手からベテランまで総力を結集すれば日本記録も狙える」と期待を込めた。400メートルリレーは東京五輪決