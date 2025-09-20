自民党は、幅広い有権者層に寄り添う「国民政党」を掲げ、長年、政権を担ってきた。だが衆参両院で少数となった今、その足元は崩れかけている。総裁候補はもちろんのこと、新たなリーダーを選ぶ所属議員と党員・党友は、今回の総裁選が党の存亡の懸かった重要な機会であると認識すべきだ。茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安全保障相、小泉進次郎農相、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相の５人が来月の総裁選への立候補