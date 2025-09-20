「一人一人が危機意識を持つ必要がある」と話す齊藤さん＝横浜市中区マンションなどで女性を狙った犯罪が後を絶たない。オートロックをすり抜ける「共連れ」や不審者の尾行、エレベーター同乗などをどう防ぐのか。似たような事件は県内でも相次いでおり、専門家は「自己防衛の意識を高めていく必要がある」と強調する。神戸の女性刺殺事件から２０日で１カ月。命を守る手だてが問われている。「好みのタイプの女性だと思い、後